В суботу, 14 листопада, збірні Німеччини та України зіграють матч Ліги націй. Він буде доступний до перегляду в Україні як по телебаченні, так і онлайн

Матч між збірними Німеччини та України відбудеться в Лейпцигу. І розпочнеться о 21:45 за київським часом.

До теми Чи зможе Україна вперше перемогти Німеччину: анонс важливого матчу Ліги націй

В Україні матч покажуть два телеканали. Мова йде про ТРК "Україна" та "Футбол 1". Пряма трансляція на обох каналах розпочнеться о 21:35.

Дивитися онлайн матч Німеччина – Україна можна на декількох платформах цілком легально. Трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv. Канали "Футбол 1/2/3" також доступні для абонентів "Волі". Їх можна дивитися і в додатках від мобільних операторів "Київстар" та Lifecell.

Доступною має бути трансляція матчу Німеччина – Україна і для підписників Megogo. Цей матч можна буде дивитися під час перегляду ТРК "Україна".