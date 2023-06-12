"Демократия была в опасности": легенда немецкого футбола вспомнил визит в Украину на Евро-2012
Источник:The Guardian
Филипп Лам был обеспокоен правами людей и свободой в СМИ во время правления Виктора Януковича. Сейчас немец увидел, как Украина готова защищать свою независимость.
Уже сегодня, 12 июня, вечером сборная Украины сыграет дебютный матч под руководством Сергея Реброва. "сине-желтых" ожидает контрольный матч с Германией в Бремене.
Следите с нами Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных
Страна готовится провести чемпионат Европы в 2024 году. Директором по организации турнира является легенда немецкого футбола Филипп Лам, завершивший карьеру шесть лет назад.
Филипп Лам был обеспокоен демократией в Украине
В преддверии матча в Бремене Лам написал колонку о войне в Украине. Чемпион мира-2014 вспомнил, как приезжал в нашу страну на Евро-2012 и уже тогда был озабочен политикой тогдашнего президента Виктора Януковича.
Будучи капитаном сборной, я всегда считал себя представителем всей Германии. Поэтому перед турнирами я имел дело со страной-хозяйкой. Перед поездкой на Евро-2012 я говорил о политической ситуации в Украине с немецкими журналистами. Тогда молодая демократия очутилась в опасности. То, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, казалось мне очень сомнительным. Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой. Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? Сегодня Украина борется за свободу Европы. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника на свой тысячный матч. Футбол – хороший способ послать сигнал миру и взаимопониманию. А добиться этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей,
– написал Филипп.
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Когда и где смотреть матч с немцами
Напомним, что матч Германия-Украина начнется 12 июня в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на региональных телеканалах Суспільного и онлайн-платформе Megogo.
Явными фаворитами во встрече числятся немцы. Коэффициент на триумф подопечных Флик составляет 1,41, тогда как на ничью можно поставить за 5,70, а на Украину – за 8,30.
Кто такой Филипп Лам
- Немец является уроженцем Мюнхена и почти всю карьеру отдал Баварии (2001-2017) с перерывом в два сезона аренды в Штутгарте
- Лам был универсальным футболистом, играя как правым защитником, так и опорным хавбеком.
- На клубном уровне Филипп провел 588 матчей, забив 19 голов.
- Вместе с Баварией игрок выиграл более 20 трофеев, среди которых восемь чемпионств в Бундеслиге и победа в Лиге чемпионов-2013.
- За сборную Германии Лам отыграл 113 поединков с 2004 по 2014 годы, забив пять голов
- Вместе с Бундестим он принял участие в трех Евро и трех чемпионатах мира, выиграв Мундиаль в 2014 году.