Вже сьогодні, 12 червня, ввечері збірна України зіграє дебютний матч під керівництвом Сергія Реброва. На "синьо-жовтих" очікує контрольний матч з Німеччиною у Бремені.
Слідкуйте з нами Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних
Країна готується провести чемпіонат Європи у 2024 році. Директором із організації турніру є легенда німецького футболу Філіпп Лам, який завершив кар'єру шість років тому.
Філіпп Лам був занепокоєний за демократію в Україні
Напередодні матчу у Бремені Лам написав колонку про війну в Україні. Чемпіон світу-2014 згадав, як приїздив до нашої країни на Євро-2012 і вже тоді був занепокоєний політикою тодішнього президента Віктора Януковича.
Будучи капітаном збірної, я завжди вважав себе представником всієї Німеччини. Тому перед турнірами я мав справу з країною-господаркою. Перед поїздкою на Євро-2012 я розмовляв про політичну ситуацію в Україні з німецькими журналістами. Тоді молода демократія опинилася в небезпеці. Те, як Віктор Янукович розібрався із Юлією Тимошенко, видалося мені дуже сумнівним. Тож я закликав Мішеля Платіні відстоювати права людини та свободу преси в Україні. Натомість президент УЄФА відповів, що йому начхати на мене і він займається футболом, а не політикою. Тоді люди задавалися питанням, чи залишиться Україна демократичною країною? А сьогодні Україна бореться за свободу Європи. Німецький футбольний союз обрав правильного суперника на свій тисячний матч. Футбол – хороший спосіб послати сигнал до миру та взаєморозуміння. А досягти цього з максимальним ефектом можна якраз за рахунок міжнародних матчів,
– написав Філіпп.
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Коли і де дивитись матч з німцями
Нагадаємо, що матч Німеччина – Україна розпочнеться 12 червня о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція гри буде доступна на регіональних телеканалах Суспільного, а також онлайн-платформі Megogo.
Явними фаворитами у зустрічі вважаються німці. Коефіціент на тріумф підопічних Фліка становить 1,41, тоді як на нічию можна поставити за 5,70, а на Україну – за 8,30.
Хто такий Філіпп Лам
- Німець є уродженцем Мюнхена і майже всю кар'єру віддав Баварії (2001-2017) з перервою на два сезони оренди у Штутгарті
- Лам був універсальним футболістом, граючи як правим захисником, так і опорним хавбеком
- На клубному рівні Філіпп провів 588 матчів, забивши 19 голів.
- Разом із Баварією гравець виграв більше 20-ти трофеїв, серед яких вісім чемпіонств у Бундеслізі та перемога у Лізі чемпіонів-2013
- За збірну Німеччини Лам аж відіграв 113 поєдинків з 2004 по 2014 роки, забивши п'ять голів
- Разом із Бундестім він взяв участь у трьох Євро та трьох чемпіонатах світу, вигравши Мундіаль у 2014-му