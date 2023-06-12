Вже сьогодні, 12 червня, ввечері збірна України зіграє дебютний матч під керівництвом Сергія Реброва. На "синьо-жовтих" очікує контрольний матч з Німеччиною у Бремені.

Слідкуйте з нами Німеччина – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу збірних

Країна готується провести чемпіонат Європи у 2024 році. Директором із організації турніру є легенда німецького футболу Філіпп Лам, який завершив кар'єру шість років тому.

Філіпп Лам був занепокоєний за демократію в Україні

Напередодні матчу у Бремені Лам написав колонку про війну в Україні. Чемпіон світу-2014 згадав, як приїздив до нашої країни на Євро-2012 і вже тоді був занепокоєний політикою тодішнього президента Віктора Януковича.

Будучи капітаном збірної, я завжди вважав себе представником всієї Німеччини. Тому перед турнірами я мав справу з країною-господаркою. Перед поїздкою на Євро-2012 я розмовляв про політичну ситуацію в Україні з німецькими журналістами. Тоді молода демократія опинилася в небезпеці. Те, як Віктор Янукович розібрався із Юлією Тимошенко, видалося мені дуже сумнівним. Тож я закликав Мішеля Платіні відстоювати права людини та свободу преси в Україні. Натомість президент УЄФА відповів, що йому начхати на мене і він займається футболом, а не політикою. Тоді люди задавалися питанням, чи залишиться Україна демократичною країною? А сьогодні Україна бореться за свободу Європи. Німецький футбольний союз обрав правильного суперника на свій тисячний матч. Футбол – хороший спосіб послати сигнал до миру та взаєморозуміння. А досягти цього з максимальним ефектом можна якраз за рахунок міжнародних матчів,

– написав Філіпп.

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Коли і де дивитись матч з німцями

Нагадаємо, що матч Німеччина – Україна розпочнеться 12 червня о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція гри буде доступна на регіональних телеканалах Суспільного, а також онлайн-платформі Megogo.

Явними фаворитами у зустрічі вважаються німці. Коефіціент на тріумф підопічних Фліка становить 1,41, тоді як на нічию можна поставити за 5,70, а на Україну – за 8,30.

Хто такий Філіпп Лам