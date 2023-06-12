Уже сегодня, 12 июня, вечером сборная Украины сыграет дебютный матч под руководством Сергея Реброва. "сине-желтых" ожидает контрольный матч с Германией в Бремене.

Следите с нами Германия – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча сборных

Страна готовится провести чемпионат Европы в 2024 году. Директором по организации турнира является легенда немецкого футбола Филипп Лам, завершивший карьеру шесть лет назад.

Филипп Лам был обеспокоен демократией в Украине

В преддверии матча в Бремене Лам написал колонку о войне в Украине. Чемпион мира-2014 вспомнил, как приезжал в нашу страну на Евро-2012 и уже тогда был озабочен политикой тогдашнего президента Виктора Януковича.

Будучи капитаном сборной, я всегда считал себя представителем всей Германии. Поэтому перед турнирами я имел дело со страной-хозяйкой. Перед поездкой на Евро-2012 я говорил о политической ситуации в Украине с немецкими журналистами. Тогда молодая демократия очутилась в опасности. То, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, казалось мне очень сомнительным. Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой. Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? Сегодня Украина борется за свободу Европы. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника на свой тысячный матч. Футбол – хороший способ послать сигнал миру и взаимопониманию. А добиться этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей,

– написал Филипп.

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Когда и где смотреть матч с немцами

Напомним, что матч Германия-Украина начнется 12 июня в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на региональных телеканалах Суспільного и онлайн-платформе Megogo.

Явными фаворитами во встрече числятся немцы. Коэффициент на триумф подопечных Флик составляет 1,41, тогда как на ничью можно поставить за 5,70, а на Украину – за 8,30.

Кто такой Филипп Лам