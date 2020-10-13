13 октября Германия на домашнем поле принимала Швейцарию в матче Лиги наций.

Германия – Швейцария 3:3

Голы: Вернер, 28, Хаверц, 55, Гнабри, 60 – Гавранович, 5, 57, Фройлер, 26

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Швейцарцы повели в счете, когда на 5-й минуте Марио Гавранович точно пробил головой. Вскоре гости забили второй мяч – после провала в защите немцев Ремо Фройлер элегантно завершил атаку, перебросив мяч через Мануэля Нойера.

Видео гола Гарвновича

Видео гола Фройлера

Через две минуты Тимо Вернер сократил отставание в счете, забив после сольного прохода, а на старте второго тайма Кай Хаверц воспользовался обрезкой на половине поля Швейцарии.

Видео гола Хаверца

Едва сравняв счет, Германия вновь пропустила от Гаврановича, однако вновь отыгралась благодаря изящному удару пяткой Сержа Гнабри.

Видео гола Гаврановича

Видео гола Гнабри