13 жовтня Німеччина на домашньому полі приймала Швейцарію у матчі Ліги націй.

Німеччина – Швейцарія 3:3

Голи: Вернер, 28, Гаверц, 55, Гнабрі, 60 – Гаврановіч, 5, 57, Фройлер, 26

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Швейцарці повели в рахунку, коли на 5-й хвилині Маріо Гаврановіч точно пробив головою. Незабаром гості забили другий м'яч – після провалу в захисті німців Ремо Фройлер елегантно завершив атаку, перекинувши м'яч через Мануеля Нойєра.

Відео голу Гарвновіча

Відео голу Фройлера

Через дві хвилини Тімо Вернер скоротив відставання в рахунку, забивши після сольного проходу, а на старті другого тайму Кай Гаверц скористався обрізкою на половині поля Швейцарії.

Відео голу Гаверца

Ледве зрівнявши рахунок, Німеччина знову пропустила від Гаврановіч, проте знову відігралася завдяки витонченому удару п'ятою Сержа Гнабрі.

Відео голу Гаврановіча

Відео голу Гнабрі