Тренер сборной Северной Македонии по футболу решил отстранить нападающего Илью Несторовски. Причиной стало празднование гола в ворота сборной Лихтенштейна.

Несторовски забил пятый гол в ворота Лихтенштейна. После чего побежал праздновать это взятие ворот к камере.

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Вот только во время празднования на камеру он выразился нецензурно. После чего показал знак замолчать невидимому собеседнику по ту сторону экрана.

Момент празднования гола с нецензурной бранью (18+)

UNE PUNITION POUR NESTOROVSKI !



Après avoir marqué un but hier, Ilija Nestorovski a insulté des gens à la caméra, il a ensuite expliqué la raison sur instagram, Igor Angelovski n'a pas apprécié ce langage, il a donc décidé de renvoyer Ilija Nestorovski dans son club. pic.twitter.com/vgjASrqS8q — Football Macédonien FR (@FrMacedonien) March 29, 2021

Такое празднование гола вызвало возмущение в Северной Македонии. Дело дошло до того, что главный тренер сборной Игорь Ангеловский принял решение отстранить нападающего от следующего матча против Германии 31 марта. Форвард уже отправился в расположение своего клуба.

Сам Несторовски после этого объяснил свой поступок с нецензурной бранью во время трансляции матча.

"Жест предназначался для трех человек, которые угрожали и оскорбляли меня и мою семью в течение трех дней. Извиняюсь перед людьми, которые думали, что это предназначено для них", – заявил Несторовски.

Стоит добавить, что сборная Северной Македонии – соперник Украины на Евро-2020. Матч между командами запланирован на 17 июня в Бухаресте.