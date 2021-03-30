Форварда сборной Северной Македонии отстранили от матчей из-за празднования гола: видео
Тренер сборной Северной Македонии по футболу решил отстранить нападающего Илью Несторовски. Причиной стало празднование гола в ворота сборной Лихтенштейна.
Источник:сайт сборной Северной Мекодонии
Несторовски забил пятый гол в ворота Лихтенштейна. После чего побежал праздновать это взятие ворот к камере.
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Вот только во время празднования на камеру он выразился нецензурно. После чего показал знак замолчать невидимому собеседнику по ту сторону экрана.
Момент празднования гола с нецензурной бранью (18+)
Такое празднование гола вызвало возмущение в Северной Македонии. Дело дошло до того, что главный тренер сборной Игорь Ангеловский принял решение отстранить нападающего от следующего матча против Германии 31 марта. Форвард уже отправился в расположение своего клуба.
Сам Несторовски после этого объяснил свой поступок с нецензурной бранью во время трансляции матча.
"Жест предназначался для трех человек, которые угрожали и оскорбляли меня и мою семью в течение трех дней. Извиняюсь перед людьми, которые думали, что это предназначено для них", – заявил Несторовски.
Стоит добавить, что сборная Северной Македонии – соперник Украины на Евро-2020. Матч между командами запланирован на 17 июня в Бухаресте.
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