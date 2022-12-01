Германия выдала феерический матч против Коста-Рики, но вылетела из ЧМ-2022

Сборные Коста-Рики и Германии выдали один из самых драматических матчей чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Но обе сборные не сумели выйти в 1/8 финала ЧМ-2022.

Коста-Рика – Германия 2:4

Голы: Тахеда, 58, Варгас, 70 – Гнабри, 10, Гаверц, 73, 85, Фуллькруг, 89

Германии в этом матче нужно было только побеждать. И надеяться, что Испания в параллельном матче победит Японию. Тогда немцы вышли бы из группы. Со своей задачей "бундестим" справился, хоть и не без проблем. Но подвела "фурия роха".

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Германия забила свой первый гол в этом матче уже на десятой минуте. После прострела Раума, Гнабри в касание отправил мяч низом в дальний угол ворот. Кейлор Навас не дотянулся до мяча.

Дальше Навасу пришлось не раз вступать в игру. Нойер только однажды был вынужден реагировать на опасный удар. Это произошло после ошибки защитников, когда Спенс вышел на ворота и пробивал под перекладину.

Германия продолжала давить. Но в параллельном матче сложилась ситуация, что и победы Германии было недостаточно. А после этого Коста-Рика забила свой первый гол. Провал в защите немцев привел к удару по воротам, с которым Нойер не сумел как следует справиться. И первым на добивание оказался Тахеда, опередивший сразу двух защитников и пробивший по воротам.

После этого немцы могли забивать несколько голов. Но трижды попали в штанги. А после этого пропустили второй гол. После подачи в штрафную, Варгас в прыжке переправлял мяч в ворота немцев. Нойер отбил мяч, но тот снова попал в Варгаса и закатился в ворота.

Однако преимущество костариканцев было не долгим. Потому что уже через три минуты Гаверц забил свой первый гол, сравнив счет. Дальше мог забивать Фуллькруг, но Навас спас.

Но когда позже забивал Гаверц, Навас уже не спас. Германия вышла вперед в счете.

Фуллкруг свой гол таки забил. Правда, боковая арбитерша сначала зафиксировала офсайд. Но VAR указал, что офсайда не было.

Германии побеждает, но вылетает из чемпионата мира. Во второй раз подряд после того, как в 2014 году стала чемпионом мира.

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Коста-Рика тоже покидает турнир, заняв последнее место в группе.

Видеообзор матча Коста-Рика – Германия