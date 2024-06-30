Мусиала забил третий мяч на Евро-2024: видео голов матча Германия – Дания

Во втором матче 1/8 финала Евро-2024 встретились сборные Германии и Дании. Хозяева чемпионата очень уверенно преодолели групповую стадию.

В воскресенье, 29 июня, стартовала стадия 1/8 финала чемпионата Европы. В Дортмунде сборная Германии принимала Данию, пишет 24 Канал.

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Уже в дебюте встречи Нико Шлоттербек головой замкнул подачу с углового. Однако судья отменил взятие ворот, заметив на видеоповторе нарушение правил.

На 35-й минуте главный арбитр Майкл Оливер остановил игру из-за непогоды. Над футбольным полем раздался громкий гром с молнией. Футболисты ушли в подтрибунное помещение, где пробыли 20 минут.

На 51-й минуте матча арбитр назначил пенальти в ворота Дании за игру рукой в исполнении Йохима Андерсена. Одиннадцатиметровый четко реализовал Кай Гаверц.

Видео гола Гаверца

На 68-й минуте матча Мусиала увеличил преимущество Германии. Полузащитник сборной Германии воспользовался провалом в обороне датчан и красивым ударом отправил мяч в сетку ворот. Счет стал 2:0.

Видео гола Мусиалы