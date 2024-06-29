У неділю, 29 червня, стартувала стадія 1/8 фіналу чемпіонату Європи. У Дортмунді збірна Німеччини приймала Данію, пише 24 Канал.

До теми Бундестім рветься до титулу: онлайн-трансляція матчу Німеччина – Данія на Євро-2024

Вже в дебюті зустрічі Ніко Шлоттербек головою замкнув подачу з кутового. Однак суддя скасував взяття воріт, помітивши на відеоповторі порушення правил.

На 35-й хвилині головний арбітр Майкл Олівер зупинив гру через негоду. Над футбольним полем пролунав гучний грім з блискавкою. Футболісти пішли в підтрибунне приміщення, де пробули 20 хвилин.

На 51-й хвилині матчу арбітр призначив пенальті у ворота Данії за гру рукою у виконанні Йохіма Андерсена. Одинадцятиметровий чітко реалізував Кай Гаверц.

Відео голу Гаверца

На 68-й хвилині матчу Мусіала збільшив перевагу Німеччини. Рахунок став 2:0.

Відео голу Мусіали