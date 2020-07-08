Рівно шість років тому, 8 липня 2014 року, відбувся один з найвідоміших матчів в історії чемпіонаті світу з футболу. Збірна Німеччини у півфіналі перемогла Бразилію з рахунком 7:1. Для Бразилії, яка була господаркою турніру, це була одна з найбільших поразок в історії.

Уже до тридцятої хвилини Німеччина перемагала з рахунком 5:0, повідомляє 24 канал. По голу провели Мюллер, Клозе, Хедіра, а Тоні Кроос оформив дубль.

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По перерві Німеччина обмежилася двома голами у виконанні Шюрле. Бразилія відповіла тільки одним точним ударом Оскара аж на 90-й хвилині.

Це був перший півфінальний матч Мундіалю. У паралельній грі Аргентина вибила Нідерланди.

Німеччина – Бразилія 7:1 відеоогляд матчу

Головні цифри матчу

Бразилія зазнала найбільшої поразки з 1920 року, коли програла збірній Уругваю на чемпіонаті Південної Америки з рахунком 6:0.

Поразка Німеччині стала найбільшою домашньою для Бразилії.

Востаннє Бразилія пропускала не менше, аніж 5 м'ячів на чемпіонаті світу 1938 року в матчі проти Польщі (перемога 6:5).

Перемога Німеччини дозволила їй потрапити вчетверте поспіль у число призерів чемпіонату світу, а також увосьме потрапити у фінал чемпіонатів світу.

Збірна Німеччини зіграла 12-й півфінал у своїй історії і стала першою командою, що забила 7 м'ячів у півфіналі чемпіонату світу.

У цій грі рекордсменом за кількістю забитих голів за всі чемпіонати світу став гравець збірної Німеччини Мирослав Клозе. Він забив свій 16-й гол і обійшов бразильця Роналдо.

У фіналі Німеччина мінімально здолала Аргентину.