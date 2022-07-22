Германия вышла в 1/2 финала Евро после позорной ошибки голкиперки соперниц: яркое видео

Сборная Германии 21 июля в четвертьфинале женского Евро-2022 встретилась с Австрией. Бундестим уверенно прошел в 1/2 финала.

Невероятный фейл голкиперки

Состоялись уже два из четырех четвертьфинальных поединков женского чемпионата Европы-2022. Сборная Германии стала вторым полуфиналистом турнира, пишет 24 канал.

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В 1/4 финала немки убедительно обыграли соперниц из Австрии со счетом 2:0. Бундестим забил по одному голу в каждом из таймов. Сперва Магуль замкнула передачу в центре штрафной.

Второй гол Германия забила в конце поединка, но не без помощи голкиперки соперниц. Цинсбергер получила передачу от защитников и долго настраивалась, чтобы выбить мяч дальше от собственных владений. К сожалению, для австрийки сделала она это прямо в немецкую нападающую. Мяч от туловища Попп залетел в сетку ворот гостей.

Этот фейл голкиперка гостей предпочла бы забыть в страшном сне. Для Попп же этот гол очень важен, ведь в последнее время футболистка из-за травм часто была вне футбола.

Германия – Австрия: видеообзор матча (фейл голкиперки Австрии с 1:28)

Первым полуфиналистом стала Англия, обыгравшая Испанию. 22 – 23 июля в Англии состоятся еще два четвертьфинала, в которых Швеция встретится с Бельгией, а Франция сразится против Нидерландов.