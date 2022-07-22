Неймовірний фейл голкіперки

Відбулись вже два з чотирьох чвертьфінальних поєдинків жіночого чемпіонату Європи-2022. Збірна Німеччини стала другим півфіналістом турніру, пише 24 канал.

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В 1/4 фіналу німкені переконливо обіграли суперниць із Австрії з рахунком 2:0. Бундестім забив по одному голу у кожному з таймів. Спершу Магуль замкнула передачу у центрі штрафного.

Другий гол Німеччина забила наприкінці поєдинку, але не без допомоги голкіперки суперниць. Цінсбергер отримала передачу від захисників та довго налаштовувалась, щоб вибити м'яч далі від власних володінь. На жаль, для австрійки, зробила вона це прямо у німецьку нападницю. М'яч від тулуба Попп залетів у сітку воріт гостей.

Цей фейл голкіперка гостей воліла б забути у страшному сні. Для Попп же цей гол є дуже важливим, адже останнім часом футболістка через травми часто була поза футболом.

Німеччина – Австрія: відеоогляд матчу (фейл голкіперки Австрії з 1:28)

Першим півфіналістом стала Англія, яка переграла Іспанію. 22 – 23 липня в Англії відбудуться ще два чвертьфінали, у яких Швеція зустрінеться з Бельгією, а Франція позмагається проти Нідерландів.