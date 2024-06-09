В Германии задержали вероятного пособника террористов, который готовил теракт на Евро-2024

В аэропорту Кельна задержали пособника террористов. Он намеревался устроить теракт на чемпионате Европы-2024 по футболу.

Ранее появилась информация, что накануне и на время Евро-2024 в Германии вводятся дополнительные проверки на границах. Это вводится временно и нужно, чтобы на раннем этапе выявить преступников.

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Накануне чемпионата Европы по футболу задержали сторонника ИГИЛ

Отмечается, что подозреваемый перевел около 1700 долларов на счет афганского крыла ИГИЛ "Вилаят Хорасан" с помощью криптовалютной биржи еще в сентябре 2023 года.

Мужчина пытался устроиться охранником на Евро-2024, однако провалил проверку службы безопасности. Сообщается, что он пытался устроиться и на два других массовых события, но не указано, какие именно.

Сейчас мужчина находится под стражей и проводится расследование по подозрению в поддержке террористов.

Евро-2024 состоится с 14 июня по 14 июля.

Отметим, что ранее Эммануэль Макрон признавался, что ожидает атаки на Францию во время Олимпийских игр со стороны России. Как минимум прогнозируются информационные атаки. Также французские правоохранители уже арестовали 16-летнего юношу по подозрению в подготовке теракта на Играх.