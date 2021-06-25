В Германии подсветили стадионы цветами ЛГБТ после запрета УЕФА: невероятное видео

11:03

В немецком Мюнхене в среду, 23 июня, состоялся матч последнего тура группы F, которому Германия сыграла вничью с Венгрией (2: 2). Перед игрой "Альянц Арену" хотели подсветить цветами ЛГБТ в знак протеста дискриминационному закону в Венгрии. Однако УЕФА наложил запрет.