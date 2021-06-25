В Германии подсветили стадионы цветами ЛГБТ после запрета УЕФА: невероятное видео
25 июня 2021 , 11:03Читати новину українською
Источник:Sky Sports
В немецком Мюнхене в среду, 23 июня, состоялся матч последнего тура группы F, которому Германия сыграла вничью с Венгрией (2: 2). Перед игрой "Альянц Арену" хотели подсветить цветами ЛГБТ в знак протеста дискриминационному закону в Венгрии. Однако УЕФА наложил запрет.
Несмотря на запрет УЕФА немецкие футболисты, функционеры и болельщики всячески пытались продемонстрировать радужный цвет.
К теме УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ на матчи Евро-2020 Германия – Венгрия
- Перед игрой Германия – Венгрия на поле выбежал болельщик с флагом ЛГБТ.
- Капитан сборной Германии Мануэль Нойер вышел на игру с ЛГБТ-повязкой, а Леон Горецка с "любовью" отпраздновал гол в ворота Венгрии.
Что сделали в Германии
Немецкие города Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вольфсбург и Кельн были среди тех, кто вечером во время игры осветили свои стадионы и другие достопримечательности цветами ЛГБТ.
Видео, как в Германии подсветили стадионы
Почему Германия решила подсветить стадионы цветами ЛГБТ
- Перед матчем Германии с Венгрией возник конфликт. Члены городского совета столицы Баварии выступили с предложением включить на "Альянц Арене" подсветку в цветах радуги.
- Решение баварских чиновников было принято в ответ на венгерский закон, направленный против ЛГБТ. УЕФА запретил подсветить "Альянц Арену" цветами ЛГБТ. Там увидели политический подтекст.