Гераскевич раскритиковал украинских спортсменов, не говорящих о войне за границей

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич ведет активную медийную деятельность. Он активно освещает преступления РФ в своих соцсетях, а также дает интервью Западным СМИ о войне в Украине.

Больше о своей медийной работе скелетонист рассказал в интервью 24 Канала. Он отметил, что многие украинские спортсмены недостаточно делают для победы Украины.

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Гераскевич: спортсмены – слышащий рупор

В частности, он отметил, что не все достаточно говорят о войне за кордом. А также не освещают ситуацию по отношению к российским спортсменам в своих Международных федерациях.

На мой взгляд, спортсмены должны присоединяться к этой медийной работе, потому что атлеты – это тот рупор, который слышат. И мы должны использовать это, доносить те идеи и ту позицию, которую мы имеем. Плюс, по-моему, некоторые наши спортивные организации недорабатывают и просто не выполняют должной работы. Объем работы обычно недостаточен, поэтому спортсмены должны брать на себя эту роль и защищать страну в этой сфере.

– сказал он.

Также Владислав припомнил скандальное решение МОК по участию россиян и белорусов на Олимпаде-2024. Он считает, что это решение можно изменить.

"Нужно говорить с организаторами Олимпийских Игр. Здесь уже речь идет не о МОК, а о – Франции. Надо доносить свою позицию французскому населению. Объяснять, почему российские спортсмены причастны к войне Украине, давать примеры. И я очень рад, что наши украинские СМИ выполняют огромный объем работы.

К примеру, Base of Ukrainian Sport публикуют многие доказательства о собрании российских команд в Крыму, также они собирают доказательства с бранью. Tribuna.com имеет в своей базе более 600 российских спортсменов, поддерживающих вторжение России», – отметил Гераскевич.

Гераскевич отмечает, что спортсменам следует освещать и показывать, что российские спортсмены поддерживают войну. "Мы не можем их отделять от российских властей. Ну и так же с белорусами. Стараемся эти все вещи доносить, стучаться в эту дверь, которая для нас сегодня закрыта", – добавил он.