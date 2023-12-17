Більше про свою медійну роботу скелетоніст розповів в інтерв'ю для 24 Каналу. Він зазначив, що багато українських спортсменів недостатньо роблять для перемоги України.

Дивіться також Гераскевич розповів, чи слід виступати українським спортсменам на Олімпіаді-2024

Гераскевич: спортсмени – рупор, який чують

Зокрема, він зауважив, що не всі достатньо говорять про війну за кордом. А також не висвітлюють ситуацію щодо російських спортсменів у своїх Міжнародних федераціях.

На мою думку, спортсмени мають доєднуватись до цієї медійної роботи, тому що атлети – це той рупор, який чують. І ми маємо використовувати це, доносити ті ідеї та ту позицію, яку ми маємо. Плюс, на мою думку, деякі наші спортивні організації недопрацьовують і просто не виконують належно свою роботу. Обсяг роботи зазвичай недостатній, тому спортсмени мають брати на себе цю роль та захищати країну в цій сфері,

– сказав він.

Також Владислав пригадав скандальне рішення МОК щодо участі росіян та білорусів на Олімпаді-2024. Він вважає, що це рішення можна змінити.

"Треба говорити з організаторами Олімпійських Ігор. Тут вже йдеться не про МОК, а про – Францію. Треба доносити свою позицію французькому населенню. Пояснювати, чому російські спортсмени причетні до війни Україні, надавати приклади. І я дуже радий, що наші українські ЗМІ виконують величезний обсяг роботи.

До прикладу, Base of Ukrainian Sport публікують багато доказів про збори російських команд у Криму, також вони збирають докази з лайками. Tribuna.com має у своїй базі понад 600 російських спортсменів, які підтримують вторгнення Росії", – зауважив Гераскевич.

Гераскевич наголошує, що спортсменам слід висвітлювати та показувати, що російські спортсмени підтримують війну. "Ми не можемо їх відділяти від російської влади. Ну і так само з білорусами. Намагаємося оці всі речі доносити, стукатися в ці двері, які для нас сьогодні закриті", – додав він.

Зверніть увагу! В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу він розповів про цілі на нинішній сезон, прокоментував скандальне рішення МОК про повернення росіян, а також пригадав скандал щодо колишнього очільника НОК Сергія Бубки.