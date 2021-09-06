Геращенко стала второй на турнире в Польше, Левченко остановилась в шаге от медали

Ирина Геращенко и Юлия Левченко приняли участие в этапе Золотого континентального тура в польской Селезии. Геращенко стала второй.

Геращенко снова среди лучших

Обе украинки дошли до высоты 1.91 метра. Большие трудности на этой высоте испытала Юлия Левченко. Легкоатлетка использовала сразу все три попытки, но все-таки покорила планку. Юлия превзошла свой результат 1.88, который показала на последнем этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия).

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Главными конкурентками украинок в борьбе за награды стали полячка Камила Лицвинко и представительница Италии Елена Валлортигара. Высота 1.94 стала проблемной для всех четырех участниц.

Именно на этой высоте свои выступления завершили Левченко и Лицвинко. Однако "бронзу" взяла полячка, ведь по количеству попыток выиграла у Юлии. Борьбу за победу продолжили только Геращенко, которая гарантировала себе медаль, и Валлортигара. Девушки прыгнули на 1.94. Итальянка с первой попытки взяла 1.96, а вот Ирина после первой неудачной попытки решила перенести другие попытки на 1.98. Однако это не помогло.

Обе прыгуньи не покорили 1.98. Геращенко получила "серебро" с результатом 1.94. Итальянка Валлортигара стала победительницей старта.

Тройка призерок по прыжкам в высоту

Елена Валлортигара (Италия) – 1.96 Ирина Геращенко (Украина) – 1.94 Камила Лицвинко (Польша) – 1.91 Юлия Левченко (Украина) – 1.91