Украина им гордится: талант Шахтера стал лучшим бомбардиром молодежного Евро-2023

Георгий Судаков стал лидером сборной Украины U21 на успешном чемпионате Европы. Хавбек Шахтера разделил первое место в рейтинге голеадоров турнира.

В Румынии и Грузии завершился молодежный чемпионат Европы-2023. Победителем турнира стала Англия, которая в финале минимально обыграла Испанию, пишет 24 канал.

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Наша сборная успешно выступила на турнире. Украина обыграла Хорватию, Румынию и Францию, а также сыграла вничью с испанцами и вышла в полуфинал турнира. Там, правда, подопечные Ротаня вылетели от тех же испанцев (1:5).

Невероятный турнир провел хавбек Шахтера Георгий Судаков. Футболист оформил три гола и разделил звание лучшего бомбардира Евро-2023.

Это звание он разделил с испанцами Абелем Руисом и Серхио Гомесом. "Золотую бутсу" турнира получил последний. Оба испанца имеют на своем счету еще и по два ассиста, но Гомесу понадобилось для этого меньше времени.

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На этом турнире Судаков забил с пенальти Испании в группе, а в четвертьфинале оформил дубль французам (один из голов – тоже с пенальти). Лучшими же помощниками сборной Украины стали Михаил Мудрик и Александр Назаренко (по 2).

Напомним, что выход в полуфинал разрешил Украине завоевать выход на Олимпийские игры-2024 в Париже. Это первая в истории нашей сборной путевка на Олимпиаду. Турнир пройдет во Франции с 24 июля по 9 августа следующего года.