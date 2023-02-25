Первая игра между Шахтером и Ренном закончилась победой "горняков" 2:1, а уже во Франции команды определили участника 1/8 финала в серии пенальти. Основное и дополнительное время 2:1 по французам, а по пенальти – 3:2, точнее были дончане. Анатолий Трубин отразил три 11-метровых удара соперника.

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Судаков: В 1/8 Лиги Европы слабых команд нет

В самолете, когда футболисты Шахтера возвращались домой, "горняки" узнали своего следующего соперника. Им стал Фейенорд, являвшийся финалистом Лиги конференций, где минимально уступил итальянской Роме 1:0.

Полузащитник донецкого клуба Георгий Судаков прокомментировал результаты жеребьевки.

Хорошая команда, которая в прошлом году играла в финале Лиги конференций, сейчас на первом месте в чемпионате Нидерландов. Я знаю некоторых футболистов, это очень талантливые и перспективные игроки,

– сказал "горняк"

"Наверное, многие не хотели Арсенал

Сначала в расположении Шахтера пошутили, что команде выпал Арсенал, за который выступает Александр Зинченко. Однако это все осталось только шуткой, на которую Судаков отреагировал очень спокойно. Ведь футболист еще перед началом жеребьевки ставил на то, что им представится именно лондонский клуб.

Георгий признался, что больше всего в команде хотели, чтобы им выпал венгерский Ференцварош, за который раньше поиграл Александр Зубков.

Мы увидели какие команды есть. Где-то хотели Ференцварош. Но у 1/8 Лиги Европы слабых команд нет. Там всё на высоком уровне. Наверное, многие не желали Арсенал. Однако Фейенорд не намного слабее команда,

– заявил Судаков.

Первая игра против Фейенорда состоится 9 марта, а ответный матч – 16 марта. Первая встреча для "горняков" будет домашней.