Лидер сборной Украины возглавил список бомбардиров молодежного Евро-2023

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата Европы-2023. На счету украинца 3 забитых мяча на турнире.

На молодежном чемпионате Европы завершились четвертьфинальные поединки. Сборная Украины забила три мяча в ворота Франции (3:1) и сенсационно вышла в полуфинал турнира.

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Бомбардирская гонка Евро-2023

По итогам четвертьфиналов и группового раунда список лучших бомбардиров Евро-2023 возглавил украинец Георгий Судаков. Хавбек "сине-желтых" отличился дублем в ворота "Ле Блэ", а еще один гол забил испанцам (2:2).

Таким образом, на счету Георгия 3 гола в 4 матчах на чемпионате Европы. У ближайших преследователей на один мяч меньше. По два гола забили сразу 10 игроков, но опередить Судакова смогут только Эмил Смит-Роу (Англия), Абель Руис (Испания), Серхио Гомес (Испания), Хуан Миранда (Испания) и Энтони Гордон (Англия). Остальные пять футболистов, представляющих сборные Франции и Швейцарии, уже прекратили свои выступления на чемпионате.

Отметим, что Георгий Судаков сыграл за "молодежку" 19 матчей, в которых забил 6 голов. С мая 2021 года хавбек Шахтера вызывается в национальную команду Украины. На молодежный ЧЕ-2023 Судаков прибыл сразу после матчей квалификации на Евро-2024 среди взрослых команд.

Полуфинальный матч Франция – Украина состоится в среду, 5 июля. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00.