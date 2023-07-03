На молодіжному чемпіонаті Європи завершилися чвертьфінальні поєдинки. Збірна України забила три м'ячі у ворота Франції (3:1) та сенсаційно вийшла до півфіналу турніру.

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Бомбардирські перегони Євро-2023

За підсумками чвертьфіналів та групового раунду список найкращих бомбардирів Євро-2023 очолив українець Георгій Судаков. Хавбек "синьо-жовтих" відзначився дублем у ворота "Ле Бле", а ще один гол забив іспанцям (2:2).

Таким чином, на рахунку Георгія 3 голи у 4 матчах на чемпіонаті Європи. У найближчих переслідувачів на один м'яч менше. По два голи забили одразу 10 гравців, але випередити Судакова зможуть лише Еміл Сміт-Роу (Англія), Абель Руїс (Іспанія), Серхіо Гомес (Іспанія), Хуан Міранда (Іспанія) та Ентоні Гордон (Англія). Інші 5 футболістів, які представляють збірні Франції та Швейцарії, вже припинили свої виступи на чемпіонаті.

Зазначимо, що Георгій Судаков зіграв за "молодіжку" 19 матчів, у яких забив 6 голів. З травня 2021 року хавбек Шахтаря викликається до національної команди України. На молодіжний ЧЄ-2023 Судаков прибув одразу після матчів кваліфікації на Євро-2024 серед дорослих команд.

Варте уваги! Півфінальний матч Франція – Україна відбудеться в середу, 5 липня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00.