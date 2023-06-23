Георгий Цитаишвили, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, и выступающий за Шахтер Георгий Гочолейшвили сыграли за "молодежку" Грузии в первом туре Евро-2023. Динамовец, играющий в аренде за польский Лех, даже отличился двумя ассистами и отыграл 58 минут, пишет 24 Канал.

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Уникальная история футболиста Шахтера

Футболист "горняков" Гочолейшвили вышел на замену во втором тайме вместо Георгия Гуляшвили. Этот выход на футбольное поле стал для игрока Шахтера уникальным. Гочелейшвили только через сутки сыграет за две сборные Грузии.

Сначала Гочолейшвили отыграл 68 минут за взрослую сборную Грузии в матче отбора на Евро-2024 против Шотландии. Эта встреча была прервана из-за ливня, а поле не смогло справиться с такими погодными условиями. Поэтому игра продолжилась через некоторое время и закончилась вообще ночью с 20-го на 21 июня.

Поединок окончился победой Шотландии 2:0.

После этой встречи футболист срочно улетел из Глазго в Тбилиси, чтобы помочь "молодежке" Грузии на Евро-2023 в матче против Португалии.

Вот такая трешевая ситуация произошла из Гочолейшвили.

К слову. Георгий Гочолейшвили имеет в своем активе 5 матчей за "молодежку" Грузии (1 гол) и 5 поединков за главную команду страны.

Отметим, что 24 июня молодежку Грузии ждет матч против Бельгии. Начало встречи в 19.00. Параллельно свой поединок проведет Украина, которая сыграет против одного из двух хозяек турнира Румынии.