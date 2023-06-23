Георгій Цитаішвілі, контракт якого належить київському Динамо, та Георгій Гочолейшвілі, який виступає за Шахтар, зіграли за "молодіжку" Грузії у першому турі Євро-2023. Динамівець, який грає в оренді за польський Лех, навіть відзначився двома асистами та відіграв 58 хвилин, пише 24 Канал.

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Унікальна історія футболіста Шахтаря

Футболіст "гірників" Гочолейшвілі вийшов на заміну у другому таймі замість Георгія Гуляшвілі. Цей вихід на футбольне поле став для гравця Шахтаря унікальним. Гочолейшвілі лише за добу зіграє за дві збірні Грузії.

Спершу Гочолейшвілі відіграв 68 хвилин за дорослу збірну Грузії у матчі відбору на Євро-2024 проти Шотландії. Т зустріч була перервана через зливу, а поле не змогло впоратись із такими погодними умовами. Тому гра продовжилась через деякий час та закінчилась взагалі вночі з 20-го на 21-ше червня.

Поєдинок закінчився перемогою Шотландії 2:0.

Після цієї зустрічі футболіст терміново полетів із Глазго у Тбілісі, аби допомогти "молодіжці" Грузії на Євро-2023 у матчі проти Португалії.

Ось така трешова ситуація відбулась із Гочолейшвілі.

До слова. Георгій Гочолейшвілі має у своєму активі 5 матчів за "молодіжку" Грузії (1 гол) та 5 поєдинків за головну команду країни.

Відзначимо, що 24 червня на молодіжку Грузії чекає матч проти Бельгії. Початок зустрічі о 19:00. Паралельно свій поєдинок проведе Україна, яка зіграє проти однієї з двох господарок турніру Румунії.