Хет-трик за 19 минут: недооцененный "Мистером" футболист Динамо стал героем матча в Европе

В понедельник, 2 октября, Динамо Батуми провело выездную игру 28 тура чемпионата Грузии. Динамовцы даже на поле соперника легко справились с Шукурой.

Еще в первом тайме счетом стал просто разгромный – 0:5 в пользу гостей из Батуми. Сразу три гола из этих четырех были забиты одним игроком. Речь идет о полузащитнике киевского Динамо Георгии Цитаишвили, который на правах аренды до конца сезона выступает с батумским коллективом, пишет 24 Канал.

Это интересно Журналист анонсировал возможный возврат фанатов на трибуны украинских стадионов

Стал автором разгрома

На 22-й минуте Георгий удвоил преимущество динамовцев. Спустя еще 9 минут оформил дубль. Не прошло и 3-х минут, как Цитаишвили уже стал автором хет-трика и уж точно лучшим футболистом первого тайма.

19 минут Цитаишвили понадобилось, чтобы трижды огорчить голкипера Шукуры.

Во втором тайме гости из Батуми отличились в воротах соперника еще раз и в итоге с 3 баллами и победным счетом 0:6 возвращаются домой.

Цитаишвили провел на поле все 90 минут и стал заслуженно героем матча.

Напомним, что у Георгия выступает за Динамо Батуми с 4 июля 2023 года и имеет арендное соглашение до конца текущего сезона-2023/2024.

В целом у полузащитника есть действующий контракт с киевлянами до конца июня 2025 года. Хотя вряд ли в столице Украины 22-летний футболист задержится, если смотреть на то, как развивалась его карьера в последние годы. С апреля 2022 года атакующий игрок постоянно находится в арендах, где раньше поиграл в двух польских клубах – Висле и Лехе.

В этом сезоне это первые результативные действия Цитаишвили в футболке батумского Динамо. А его нынешний клуб после 28 туров лидирует в чемпионате Грузии, набрав 62 балла.