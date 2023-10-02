Ще у першому таймі рахунком став просто розгромний – 0:5 на користь гостей із Батумі. Одразу три голи із цих чотирьох були забиті одним гравцем. Мова йде про півзахисника київського Динамо Георгія Цитаішвілі, який на правах оренди до кінця сезону виступає з батумський колектив, пише 24 Канал.

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Став автором розгрому

На 22-й хвилині Георгій подвоїв перевагу динамівців. Ще через 9 хвилин оформив дубль. Не минуло й 3-х хвилин, як Цитаішвілі вже став автором хет-трику і вже точно найкращим футболістом першого тайму.

19 хвилин Цитаішвілі знадобилось, аби тричі засмутити голкіпера Шукури.

У другому таймі гості з Батумі відзначились у воротах суперника ще одного разу та у підсумку із 3 балами та переможним рахунком 0:6 повертаються додому.

Цитаішвілі провів на полі усі 90 хвилин та став заслужено героєм матчу.

Нагадаємо, що Георгій виступає за Динамо Батумі з 4 липня 2023 року та має орендну угоду до кінця поточного сезону-2023/2024.

Загалом у півзахисника є чинний контракт із киянами до кінця червня 2025-го. Хоча навряд у столиці України 22-річний футболіст затримається, якщо дивитись на те, як розвивалась його кар'єра в останні роки. Із квітня 2022-го атакувальний гравець постійно перебуває в орендах, де раніше пограв у двох польських клубах – Віслі та Леху.

Цікаво! У цьому сезоні це перші результативні дії Цитаішвілі у футболці батумського Динамо. А його нинішній клуб після 28-ми турів лідирує у чемпіонаті Грузії, набравши 62 бали.