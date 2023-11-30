Позорный вылет из еврокубков: Заря разгромно уступила Генту - видео голов

Луганский клуб продолжает разочаровывать своих фанатов. Команда Юрия Коваля не смогла почти ничего противопоставить бельгийскому клубу и завершила досрочно борьбу в Лиге конференций.

Гент – Заря 4:1

Голы: Фофана, 20, Батагов, 49 (автогол), Орбан, 55, Гендельман, 75 – Нагнойный, 81.

Заря провела свой предпоследний матч в этой Лиге конференций. Луганская команда неплохо стартовала в группе, взяв 4 балла в двух первых матчах, пишет 24 канал.

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Заря сама себя зарыла

Однако следующие два поражения от Маккаби Тель-Авив фактически выбили "бело-черных" из борьбы за плей-офф. Собственно, сами израильтяне прошли дальше после победы над Брейдабликом (2:1).

Звезде же для продолжения борьбы нужно было переиграть на выезде Гент. В первой встрече команд была зафиксирована ничья (1:1), однако ужасная форма луганцев в последних матчах не давала повода для оптимизма перед выездом в Бельгию.

Посыпались после перерыва

Гент ожидаемо захватил инициативу по старту и почти не давал Зори шансов на моменты. Открыть счет бельгийцы смогли в середине первого тайма. Фофана спокойно прошел по центру и точно выстрелил в дальний угол ворот.

Видео гола Фофана:

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Турбаевский явно проспал момент удара. Увеличить преимущество в начале второго тайма сопернику помог Батагов. Защитник срезал мяч в свои ворота после прострела с фланга от Фадига.

Автогол Батагова:

Безальтернативный вылет

А чуть позже счет разгромным сделал Орбан, которому дали точно пробить по центру. На этом игра была, в сущности, завершена. Еще один гол на исходе встречи оформил Гендельман, но и Заря смогла размочить счет благодаря дальнему выстрелу Нагнойного.

Как забивал Орбан:

Видео гола Гендельмана:

Поражение окончательно оформило вылет луганчан из еврокубков. 14 декабря подопечные Юрия Коваля проведут завершающую игру ЛК против аутсайдера Брейдаблика. Неплохая возможность хлопнуть дверью и помочь Украине в таблице коэффициентов УЕФА.