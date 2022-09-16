Твари должны гореть в аду: украинский теннисист в шоке от оккупации Изюма

Александр Долгополов поделился реакцией на массовые захоронения в Харьковской области. Спортсмен дал четкую характеристику армии оккупантов.

9 сентября воины украинской армии освободили от оккупантов город Изюм Харьковской области. Населенный пункт был занят русскими извергами более полугода.

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Последствия прихода "русского мира" в Изюм ужасающие. На днях в городе была обнаружена большая братская могила со следами зверства у жертв.

Всего в могиле насчитали около 450 тел. Своей реакцией по поводу последствий оккупации поделился известный украинский теннисист Александр Долгополов.

Эти твари должны гореть в аду. Все, что они могут, – убивать и пытать слабых. Они ведь не умеют воевать как мужчины. россия – страна-террорист,

– написал спортсмен в своем твиттере.

Напомним, что в апреле мир шокировали кадры из пригородов Киева, освобожденных от оккупантов – Буча, Гостомель и Ирпень. По оценкам экспертов, в Изюме может быть в разы больше жертв.



Массовые захоронения под Изюмом / твиттер Visegrad 24

С самого начала войны Александр Долгополов активно помогает ВСУ в войне против России. К примеру, недавно он и другие известные украинские теннисисты приобрели для морпехов Одессы автомобиль-внедорожник.