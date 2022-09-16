9 вересня воїни української армії визволили від окупантів місто Ізюм на Харківщині. Населений пункт був зайнятий російськими нелюдами більше півроку.

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Наслідки приходу "руского міра" в Ізюм жахливі. На днях у місті виявили велику братську могилу зі слідами звірства у жертв.

Всього у могилі нарахували блибко 450 тіл. Своєю реакцією щодо наслідків окупації поділився відомий український тенісист Олександр Долгополов.

Ці тварини повинні горіти в пеклі. Все, що вони можуть, - убивати і катувати слабких. Адже вони не вміють воювати як чоловіки. росія – країна-терорист,

– написав спортсмен у своєму твітері.

Нагадаємо, що у квітні світ шокували кадри з пригородів Києва, які були звільнені від окупантів – Буча, Гостомель та Ірпінь. За оцінками експертів, в Ізюмі може бути в рази більше жертв.



Масові захоронення під Ізюмом / твітер Visegrad 24

З самого початку війни Олександр Долгополов активно допомагає ЗСУ у війні проти росії. Наприклад, нещодавно він та інші відомі українські тенісисти придбали для морпіхів Одеси автомобіль-позашляховик.