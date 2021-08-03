Шахтер в волевом стиле победил Генк в Лиге чемпионов: видео

Во вторник, 3 августа, состоялся первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором бельгийский Генк принимал донецкий Шахтер. Матч состоялся у Генка на стадионе "Луминус Арена".

Генк – Шахтер 1:2

Гол: Онуачу, 39-Тете, 62 (пен.), Алан Патрик, 81

Смотрите также Генк – Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Донецкий клуб после летнего межсезонья уже провел два матча украинской Премьер-лиги, обыграв Ингулец (2:1) и Львов (3:0).

Чемпионат Бельгии стартовал одновременно с нашим первенством. Генк сначала сыграл вничью со Стандардом (1:1), а затем проиграл Остенде (3:4).

В Бельгию "оранжево-черные" отправились в понедельник: тренерский штаб Шахтера включил в заявку 24 игрока.

Матч на "Луминус Арене" обслуживала судейская бригада из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. В 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов победитель двухматчевого противостояния Генк – Шахтер встретится с победителем дуэли Монако (Франция) – Спарта (Чехия).

Шахтер уверенно начал матч и лидировал по ходу первого тайма. На 19-й минуте Додо с Тете шикарно разыграли мяч на фланге, но после прострела мяч ушел на угловой.

В середине 45-минутки быстрая атака Шахтера завершилась ударом Соломона с левого угла штрафного, и Вандервоордт перевел мяч на угловой.

Неожиданно на 39-й минуте Генк вышел вперед. Ито с правого угла штрафного навесил на линию вратарского точно на голову Онуачу, который нанес точный удар – 1:0.

Видео гола Онуачу

После перерыва Додо с правого угла штрафного с лицевой отпасовал в центр на Майкона, который пробил выше ворот. Генк с ответом не задержался – после скидки партнера Онуачу пробил с разворота метров с семи – Трубин в падении отбил мяч перед собой, и "горняки" выбили.

На 62-й минуте Муньос сбил Педринью в штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Шахтер отлично воспользовался своей возможностью – Тете пробил в правый угол, и мяч оказался в воротах, хоть Вандервоордт едва не отбил мяч.

Видео гола Тете

В конце матча Шахтер в волевом стиле вырвал победу. На 81-й минуте Марлос сделал классный заброс на ход Исмаили, тот выполнил скидку во вратарский, и Патрик отправил мяч в ворота.

В итоге Шахтер перед вторым матчем имеет преимущество в один гол. Ответный матч запланирован на 10 августа в Киеве.

Генк – Шахтер видеообзор