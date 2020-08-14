Гендиректор белорусского "БАТЭ" выбросил свою офицерскую форму в знак протеста: видео
В Беларуси бывшие и нынешние силовики и офицеры запустили флешмоб в знак протеста против избиения митингующих. Они выбрасывают форму в мусорник и публикуют соответствующие обращения. Поддержал флешмоб и гендиректор одного из самых титулованных клубов Беларуси "БАТЭ" Михаил Залевский.
Нет слез, чтобы смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы, написал Залевский в своем инстаграме.
К слову Белорусский спецназовец выбросил форму из-за избиения протестующих: видео
Я бывший офицер и сейчас мне стыдно за мой родной край. Прошу: остановитесь ради мира. Неужели вам ни женщин, ни детей не жалко?
- спросил гендиректор "БАТЭ".
Он также призвал вспомнить слова присяги и отвагу родителей. Михаил Залевский подчеркнул, что в Беларуси нет врагов – вокруг только соседи, жены и друзья.
"Задумайтесь, на кого вы направляете дубинки. Переступить через простых людей нельзя", – резюмировал менеджер. Также он прикрепил к посту видео, на котором выбрасывает форму с офицерскими погонами.
Кто такой Михаил Залевский: коротко
- С 16 марта 2020 года он является генеральным директором "БАТЭ" – 13-кратного чемпиона Беларуси. До этого работал в банковской сфере, в частности исполнительным директором "Белорусского народного банка".
- Ранее Михаил Залевский учился в академии МВД Республики Беларусь. Там в 2002 году он получил диплом по специальности "правоведение".