У Білорусі колишні й нинішні силовики й офіцери запустили флешмоб на знак протесту проти побиття мітингувальників. Вони викидають форму в смітник і публікують відповідні звернення. Підтримав флешмоб і гендиректор одного з найтитулованіших клубів Білорусі "БАТЕ" Михайло Залевський.

Немає сліз, щоб дивитися на свавілля кийків і беззаконня сили, написав Залевський у своєму інстаграмі.

До слова Білоруський спецназівець викинув форму через побиття протестувальників: відео

Я колишній офіцер і нині мені соромно через мій рідний край. Прошу: зупиніться заради миру. Невже вам ні жінок, ні дітей не шкода?

– запитав гендиректор "БАТЕ".

Він також закликав згадати слова присяги й відвагу батьків. Михайло Залевський наголосив, що в Білорусі немає ворогів – довкола лише сусіди, дружини й друзі.

"Задумайтеся, в кого ви спрямовуєте кийки. Переступити через простих людей не можна", – резюмував менеджер. Також він прикріпив до поста відео, на якому викидає форму з офіцерськими погонами.

Хто такий Михайло Залевський: коротко