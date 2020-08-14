Гендиректор білоруського "БАТЕ" викинув свою офіцерську форму в знак протесту: відео
У Білорусі колишні й нинішні силовики й офіцери запустили флешмоб на знак протесту проти побиття мітингувальників. Вони викидають форму в смітник і публікують відповідні звернення. Підтримав флешмоб і гендиректор одного з найтитулованіших клубів Білорусі "БАТЕ" Михайло Залевський.
Немає сліз, щоб дивитися на свавілля кийків і беззаконня сили, написав Залевський у своєму інстаграмі.
До слова Білоруський спецназівець викинув форму через побиття протестувальників: відео
Я колишній офіцер і нині мені соромно через мій рідний край. Прошу: зупиніться заради миру. Невже вам ні жінок, ні дітей не шкода?
– запитав гендиректор "БАТЕ".
Він також закликав згадати слова присяги й відвагу батьків. Михайло Залевський наголосив, що в Білорусі немає ворогів – довкола лише сусіди, дружини й друзі.
"Задумайтеся, в кого ви спрямовуєте кийки. Переступити через простих людей не можна", – резюмував менеджер. Також він прикріпив до поста відео, на якому викидає форму з офіцерськими погонами.
Хто такий Михайло Залевський: коротко
- З 16 березня 2020 року він є генеральним директором "БАТЕ" – 13-разового чемпіона Білорусі. До цього працював у банківській сфері, зокрема виконавчим директором "Білоруського народного банку".
- Раніше Михайло Залевський навчався в академії МВС Республіки Білорусь. Там у 2002 році він отримав диплом за спеціальністю "правознавство".