Гелор Кенга продолжает играть под фиктивными документами за сербскую Црвену Звезду. Согласно им, футболист родился на несколько лет позже, чем умерла его мать.

Африканские футболисты нередко обвиняются в махинациях с паспортными данными. Популярной практикой на этом континенте является подмена возраста, чтобы легче было продать вроде бы молодого игрока.

По теме Вспомнили о дружбе со времен СССР: африканская сборная рассказала о мечте сыграть против России

Дикая история случилась с полузащитником сборной Габона Гелором Кангой. Еще в 2021 году федерация футбола ДР Конго опубликовала вроде бы подлинные документы футболиста, подтверждающие, что он конголезец.

Согласно им, хавбека на самом деле зовут Киаку Киангана и он родился в 1985 году в Киншасе. В футбольных же документах значится, что Гелор появился на свет в 1990 году в Габоне.

Подмена документов произошла в 2005 году, когда Канга подписал свой первый профессиональный контракт с габонским Мангаспортом. Теперь же появились новые детали по делу.

Читайте также История для Netflix: африканская сборная после сенсационного выхода на ЧМ собирает средства для участия

Оказывается, мать Гелора умерла еще в 1986 году, то есть за четыре года до его рождения по документам. Что любопытно, африканская конфедерация не применяет санкции к футболисту и тот продолжает выступления за сборную Габона.

Отметим, что за свою карьеру вроде бы 33-летний игрок выступал за российский Ростов с 2013 по 2016 годы, а позже – за пражскую Спарту. Сейчас он футболист Црвены Звезды из Сербии. В этом сезоне он даже выступал за нее в Лиге чемпионов, а всего в кампании 2023-2024 оформил 3 гола и шесть ассистов в 15 матчах.