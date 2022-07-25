Промоутер Усика рассказал, где украинец готовится к реваншу против Джошуа

Непобедимый Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Нарез украинец интенсивно готовится к важному поединку.

Красюк: Подготовка будет в той же климатической зоне, что и августовский бой

Промоутер боксера Александр Красюк рассказал, по какому критерию выбирали место для подготовки Александра к реваншу из Энтони Джошуа.

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"Мы какое-то время были в Праге, потом встал вопрос о дате и месте реванша из Джошуа. Мы всей командой решили, что подготовка будет проходить в той же климатической зоне, что и августовское сражение", – отметил промоутер.

Поэтому из Праги украинский боксер отправился на собрание в Дубае.

Именно поэтому Александр уже три месяца усиленно работает на собрании в Дубае, и его сопровождают все без исключения те, кто помогал ему готовиться к первому бою с Энтони. Они продолжают работу, сделанную год назад,

– добавил Красюк.

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