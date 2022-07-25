Промоутер Усика рассказал, где украинец готовится к реваншу против Джошуа
Источник:onet.pl
Непобедимый Александр Усик 20 августа выйдет на ринг против Энтони Джошуа. Нарез украинец интенсивно готовится к важному поединку.
Красюк: Подготовка будет в той же климатической зоне, что и августовский бой
Промоутер боксера Александр Красюк рассказал, по какому критерию выбирали место для подготовки Александра к реваншу из Энтони Джошуа.
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"Мы какое-то время были в Праге, потом встал вопрос о дате и месте реванша из Джошуа. Мы всей командой решили, что подготовка будет проходить в той же климатической зоне, что и августовское сражение", – отметил промоутер.
Поэтому из Праги украинский боксер отправился на собрание в Дубае.
Именно поэтому Александр уже три месяца усиленно работает на собрании в Дубае, и его сопровождают все без исключения те, кто помогал ему готовиться к первому бою с Энтони. Они продолжают работу, сделанную год назад,
– добавил Красюк.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Боксеры встретятся на ринге 20 августа в Саудовской Аравии. Боксеры уже подписали официальное соглашение о реванше.
- Британец и украинец будут бороться сразу за 3 чемпионских пояса – WBA, WBO и IBF. Их Александру Усику удалось собрать в сентябре 2021 года, когда он одержал победу над Джошуа.
- Александр находится в отличной форме, поэтому Энтони тяжело надеяться на легкую победу.
- Болельщики уже могут приобрести билеты на долгожданный поединок. Самый дешевый билет стоит 375 саудовских риалов. Это места на краю, последние ряды на самом верху. По официальному курсу НБУ, один саудовский риал стоит 7,86 гривны. Так что билет на бой обойдется около 3 тысяч гривен.
- Усик не забывает о родной стране и рассказывает миру о преступлениях кафиров. Также он провел благотворительный ужин в Лондоне, где собрал немалую сумму в поддержку Украины.