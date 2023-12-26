У німецькому Гельзенкірхені 28 грудня відбудеться традиційна Різдвяна гонка. Україну в ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

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Різдвяну гонку 2023 покаже телеканал Євроспорт

За регламентом біатлоністи спершу пробігуть мас-старт, після чого за його результатами буде сформовано стартовий лист у гонці переслідування.

Повний склад учасників Різдвяної гонки:

  • Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод (Франція)
  • Софія Шнайдер та Роман Реєс (Німеччина)
  • Ханна Кебінгер та Бенедикт Долль (Німеччина)
  • Інгрід Ланмарк Тандревольд та Стурла Хольм Лагрейд (Норвегія)
  • Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер (Австрія)
  • Маркета Давидова та Міхал Крчмарж (Чехія)
  • Емі Басерга та Себастьян Штальдер (Швейцарія)
  • Полона Клеменчич та Яков Фак (Словенія)
  • Юлія Джима та Дмитро Підручний (Україна)
  • Лотте Ліє та Флоран Клод (Бельгія)