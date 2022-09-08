Кто покажет сборную Украины в сентябре: назван новый транслятор матчей Лиги наций

В конце сентября наша команда будет решать вопрос о выходе в дивизион А Лиги наций. Стало известно, где можно посмотреть эти матчи.

Уже скоро сборная Украины по футболу соберется на матчи Лиги Наций 2022-2023. В конце сентября команда Александра Петракова сыграет с армянами, а также дважды – с Шотландией.

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Раньше постоянным транслятором игр национальной команды были телеканалы Футбол 1/2/3. Впрочем, после закрытия каналов в июле этого года вопрос показа матчей сборной Украины оставался открытым.

Немного приоткрыл занавес журналист Игорь Бурбас, ранее работавший на телеканалах Футбол 1/2/3. По его информации, матчи Лиги наций будут показаны на телеканале ICTV.

Как сборная играет в Лиге наций

Напомним, что наша команда успешно начала сезон в Лиге наций в дивизионе В. Команда Александра Петракова одолела Армению (3:0), а также взяла четыре балла в играх с ирландцами (1:0, 1:1).

К слову, Александр Петраков вызвал на сбор 25 игроков. В заявку вошли по семь игроков Динамо и Шахтера, двое – из Днепра-1, один – из Ворсклы, а также восемь легионеров.