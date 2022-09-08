Вже скоро збірна України з футболу збереться на матчі Ліги Націй 2022-2023. Наприкінці вересня команда Олександра Петракова зіграє з вірменами, а також двічі – із Шотландією.

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Раніше постійним транслятором ігор національної команди були телеканали Футбол 1/2/3. Втім після закриття каналів у липні цього року питання показу матчів збірної України залишалось відкритим.

Трохи привідчинив завісу журналіст Ігор Бурбас, який раніше працював на телеканалах Футбол 1/2/3. За його інформацією, матчі Ліги націй будуть показані на телеканалі ICTV.

Як збірна грає у Лізі націй

Нагадаємо, що наша команда успішно почала сезон в Лізі націй у дивізіоні В. Команда Олександра Петракова здолала Вірменію (3:0), а також взяла чотири бали в іграх з ірландцями (1:0, 1:1).

До слова, Олександр Петраков викликав на збір 25 гравців. До заявки увійшли по сім гравців Динамо та Шахтаря, двоє – з Дніпра-1, один – з Ворскли, а також вісім легіонерів.