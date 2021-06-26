Евро-2020 возвращается: где смотреть первые матчи плей-офф – расписание

В субботу, 26 июня, Евро-2020 возвращается после двух дней отдыха. В этот день состоится первые матчи 1/8 финала. Расписание поединков – смотрите на Спорт24.

Уэльс – Дания. 19:00. Амстердам

Открыть программу матчей 1/8 финала выпало Уэльсу и Дании. Команды заняли только вторые места в своих группах, но не вышли на лидеров других квартетов. При этом Дания стала первой страной, которая обеспечила себе выход в плей-офф, проиграв два стартовых матча.

Их победа в этом матче оценена в 51% экспертами Favbet . На победу Уэльса в основное время – 20%. Еще 29% на то, что матч закончится вничью. На проход Дании в четвертьфинал принимают ставки с коэффициентом 1,4, на проход Уэльса – 3,15.

Матч Уэльс – Дания в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Смотреть онлайн этот матч можно будет на платформе Oll.tv.

Италия – Австрия. 22:00. Лондон

Австрийские болельщики были очень рады, когда их сборная в группе обыграла сборную Украины. Правда в конечном итоге оказалось, что австрийцы в плей-офф попали на грозную сборную Италии, которая является одним из фаворитов турнира. А вот сборная Украины сыграет против Швеции. Правда украинцы три дня жили без понимания того, выйдет ли сборная Украины в 1/8 финала. Все решилось в последний день группового этапа.

Однакона фоне сборной Италии в этом матче. Хотя шансы пройти "скуадра адзурра" у австрийцев не так и много – 63% на победу итальянцев против 14% на победу австрийцев. Но существует 23%, что матч в основное время закончится вничью. Ставка на проход Австрии в четвертьфинал может принести выигрыш с коэффициентом 4,8 в букмекерской компании Favbet . Проход Италии – 1,22.

Матч между сборными Италии и Австрии будет доступен для просмотра в эфирах телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", а также ТРК "Украина". Онлайн его будут транслировать на всех платформах с легальным доступом к показам этих каналов.