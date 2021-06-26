Уэльс – Дания. 19:00. Амстердам
Открыть программу матчей 1/8 финала выпало Уэльсу и Дании. Команды заняли только вторые места в своих группах, но не вышли на лидеров других квартетов. При этом Дания стала первой страной, которая обеспечила себе выход в плей-офф, проиграв два стартовых матча.
Матч Уэльс – Дания в прямом эфире покажут каналы "Футбол 1" и "Футбол 2". Смотреть онлайн этот матч можно будет на платформе Oll.tv.
Италия – Австрия. 22:00. Лондон
Австрийские болельщики были очень рады, когда их сборная в группе обыграла сборную Украины. Правда в конечном итоге оказалось, что австрийцы в плей-офф попали на грозную сборную Италии, которая является одним из фаворитов турнира. А вот сборная Украины сыграет против Швеции. Правда украинцы три дня жили без понимания того, выйдет ли сборная Украины в 1/8 финала. Все решилось в последний день группового этапа.
Матч между сборными Италии и Австрии будет доступен для просмотра в эфирах телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2", а также ТРК "Украина". Онлайн его будут транслировать на всех платформах с легальным доступом к показам этих каналов.