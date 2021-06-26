Уельс – Данія. 19:00. Амстердам
Відкрити програму матчів 1/8 фіналу випало Уельсу та Данії. Команди посіли лише другі місця у своїх групах, але не вийшли на лідерів інших квартетів. При цьому Данія стала першою країною, яка забезпечила собі вихід в плей-офф, програвши два стартові матчі.
Матч Уельс – Данія в прямому ефірі покажуть канали "Футбол 1" та "Футбол 2". Дивитися онлайн цей матч можна буде на платформі Oll.tv.
Італія – Австрія. 22:00. Лондон
Австрійські вболівальники були дуже раді, коли їх збірна в групі обіграла збірну України. Правда в кінцевому результаті виявилося, що австрійці в плей-офф потрапили на грізну збірну Італії, яка є одним з фаворитів турнірі. Натомість збірна України зіграє проти Швеції. Правда українці три дні жили без розуміння того, чи вийде збірна України в 1/8 фіналу. Все вирішилося лише в останній день групового етапу.
Матч між збірними Італії та Австрії буде доступний для перегляду в ефірах телеканалів "Футбол 1", "Футбол 2", а також ТРК "Україна". Онлайн його транслюватимуть на усіх платформах з легальним доступом до показів цих каналів.