Украина – Австрия

Сборные Украины и Австрии встретятся в румынском Бухаресте в "Национальном стадионе". Начало игры в 19:00.

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Посмотреть поединок Украина – Австрия можно на ТРК "Украина" и канале "Футбол 2".

Обе команды набрали по 3 очка и сохраняют равные шансы сыграть в 1/8 финала. Ничья гарантирует Украине второе место, тогда как Австрия может выйти в плей-офф как лучшая третья команда.

В букмекерской компании Favbet фаворитом называют Украину, победу которой оценивают коэффициентом 3,60. На победу Австрии коэффициент 3,95 и коэффициент 2,02 на ничью.

Северная Македония – Нидерланды

Сборная Северной Македонии уже потеряла шансы выйти в плей-офф. А вот Нидерланды гарантировали себе первое место в группе благодаря победам над Украиной и Австрией.

В Украине матч Северная Македония – Нидерланды покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 19:00.

На победу Нидерландов в Favbet дают коэффициент 1,28. Шансы Северной Македонии выиграть поединок или сыграть вничью оценены коэффициентами 13 и 5,90 соответственно.

Россия – Дания

В группе B одна из крупнейших интриг, ведь все 4 сборные сохраняют шансы выйти в плей-офф. Россия и Дания сыграют в Копенгагене. Игра начнется в 22:00.

В Украине поединок в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2".

Дании, проигравшей две игры, нужно только побеждать Россию, чтобы занять второе или третье место в группе. А вот россиян, победивших финнов, устроит ничья.

В Favbet дают коэффициент 1,71 на победу Дании. Победа россиян оценена коэффициентом 5,40. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3,90.

Финляндия – Бельгия

Еще один матч группы B состоится в российском Санкт-Петербурге. Финляндия в 22:00 встретится с лишенной турнирной мотивации Бельгией.

Поединок можно посмотреть на телеканале ТРК "Украина" и "Футбол 1".

Бельгийцы после побед над Россией и Данией гарантировали себе выход в плей-офф, однако не обеспечили первое место. Финны после победы над Данией проиграли россиянам.