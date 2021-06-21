Україна – Австрія
Збірні України та Австрії зустрінуться у румунському Бухаресті на "Національному стадіоні". Початок гри о 19:00.
До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія
Переглянути поєдинок Україна – Австрія можна на ТРК "Україна" та каналі "Футбол 2".
Обидві команди набрали по 3 очки та зберігають рівні шанси зіграти в 1/8 фіналу. Нічия гарантує Україні друге місце, коли Австрія може вийти у плей-офф як найкраща третя команда.
- У букмекерській компанії Favbet фаворитом називають Україну, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом 3,60. На звитягу Австрії коефіцієнт 3,95 та коефіцієнт 2,02 на нічию.
Північна Македонія – Нідерланди
Збірна Північної Македонії вже втратила шанси вийти у плей-офф. Натомість Нідерланди гарантували собі перше місце в групі завдяки перемогам над Україною та Австрією.
В Україні матч Північна Македонія – Нідерланди покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:00.
- На перемогу Нідерландів у Favbet дають коефіцієнт 1,28. Шанси Північної Македонії виграти поєдинок або зіграти внічию оцінені коефіцієнтами 13 та 5,90 відповідно.
Росія – Данія
У групі B одна з найбільших інтриг, адже усі 4 збірні зберігають шанси вийти у плей-офф. Росія та Данія зіграю у Копенгагені. Гра розпочнеться о 22:00.
В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".
Данії, яка програла дві гри, потрібно тільки перемагати Росію, щоб посісти друге або третє місце в групі. Натомість росіян, які здолали фінів, влаштує нічия.
- У Favbet дають коефіцієнт 1,71 на перемогу Данії. Звитяга росіян оцінена коефіцієнтом 5,40. На нічию букмекери пропонують коефіцієнт 3,90.
Фінляндія – Бельгія
Ще один матч групи B відбудеться у російському Санкт-Петербурзі. Фінляндія о 22:00 зустрінеться з позбавленою турнірної мотивації Бельгією.
Поєдинок можна переглянути на телеканалі ТРК "Україна" та "Футбол 1".
Бельгійці після перемог над Росією та Данією гарантували собі вихід у плей-офф, однак не забезпечили перше місце. Фіни після перемоги над Данією програли росіянам.
- Букмекери не вірять у Фінляндію та дають на їх перемогу коефіцієнт 11. Якщо ж Бельгія виграє третій матч у групі – коефіцієнт 1,35. Нічия у грі оцінена коефіцієнтом 5,20.