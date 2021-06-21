Україна – Австрія

Збірні України та Австрії зустрінуться у румунському Бухаресті на "Національному стадіоні". Початок гри о 19:00.

До теми За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Переглянути поєдинок Україна – Австрія можна на ТРК "Україна" та каналі "Футбол 2".

Обидві команди набрали по 3 очки та зберігають рівні шанси зіграти в 1/8 фіналу. Нічия гарантує Україні друге місце, коли Австрія може вийти у плей-офф як найкраща третя команда.

У букмекерській компанії Favbet фаворитом називають Україну, перемогу якої оцінюють коефіцієнтом 3,60. На звитягу Австрії коефіцієнт 3,95 та коефіцієнт 2,02 на нічию.

Північна Македонія – Нідерланди

Збірна Північної Македонії вже втратила шанси вийти у плей-офф. Натомість Нідерланди гарантували собі перше місце в групі завдяки перемогам над Україною та Австрією.

В Україні матч Північна Македонія – Нідерланди покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 19:00.

На перемогу Нідерландів у Favbet дають коефіцієнт 1,28. Шанси Північної Македонії виграти поєдинок або зіграти внічию оцінені коефіцієнтами 13 та 5,90 відповідно.

Росія – Данія

У групі B одна з найбільших інтриг, адже усі 4 збірні зберігають шанси вийти у плей-офф. Росія та Данія зіграю у Копенгагені. Гра розпочнеться о 22:00.

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал "Футбол 2".

Данії, яка програла дві гри, потрібно тільки перемагати Росію, щоб посісти друге або третє місце в групі. Натомість росіян, які здолали фінів, влаштує нічия.

У Favbet дають коефіцієнт 1,71 на перемогу Данії. Звитяга росіян оцінена коефіцієнтом 5,40. На нічию букмекери пропонують коефіцієнт 3,90.

Фінляндія – Бельгія

Ще один матч групи B відбудеться у російському Санкт-Петербурзі. Фінляндія о 22:00 зустрінеться з позбавленою турнірної мотивації Бельгією.

Поєдинок можна переглянути на телеканалі ТРК "Україна" та "Футбол 1".

Бельгійці після перемог над Росією та Данією гарантували собі вихід у плей-офф, однак не забезпечили перше місце. Фіни після перемоги над Данією програли росіянам.