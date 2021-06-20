Развязка в группе A – где смотреть Евро-2020: расписание матчей 20 июня

На Евро-2020 определились первые участники плей-офф. В воскресенье, 20 июня, в группе A стартует последний третий тур, по итогам которого будет известен по крайней мере еще один участник 1/8 финала.

Италия – Уэльс

В каждой группе матчи последнего тура Евро-2020 будут начинаться одновременно. Матч Италия – Уэльс в Риме начнется в 19:00. Посмотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

Кстати Решающая битва за плей-офф: прогноз на матч Швейцария – Турция на Евро-2020

Сборная Италии гарантировала себе выход в 1/8 финала благодаря победам над Турцией и Швейцарией. "Скуадре адзурре" осталось только узнать, с какой позиции она выйдет в плей-офф.

Уэльс практически гарантировал себе 1/8 финала после ничьей со швейцарцами и победы над турками. Если валлийцы наберут хотя бы одно очко с итальянцами, то стопроцентно сыграют в 1/8 финала.

Италия, которая до сих пор не пропустила ни одного гола на Евро-2020, является фаворитом игры. Их победу оценивают коэффициентом 1,52. Если Уэльс получит сенсационную победу – коэффициент 8,40. Ничья в игре оценена коэффициентом 4.

Швейцария – Турция

Поединок между швейцарцами и турками покажет "Футбол 2". Матч в Баку также начнется в 19:00.

Швейцария набрала только одно очко в игре с Уэльсом. Зато Турция потерпела два поражения (3:0 – Италии, 2:0 – Уэльсу). Если турки проиграют третью игру и не забьют ни одного гола, то повторят антирекорд Украины 2016 года.

Тогда украинцы проиграли три матча на Евро и не забили ни одного гола.

И Швейцария, и Турция имеют математические шансы выйти в плей-офф. Если швейцарцам достаточно просто победить, то туркам важно забивать много голов.

Букмекеры считают Швейцарию фаворитом игры. Их победу оценивают коэффициентом 1,73. На победу турок коэффициент 5,10 и 3,90 – на ничью.