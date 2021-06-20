Італія – Уельс

У кожній групі матчі останнього туру Євро-2020 розпочинатимуться одночасно. Матч Італія – Уельс у Римі розпочнеться о 19:00. Переглянути гру можна на телеканалі "Футбол 1".

До речі Вирішальна битва за плей-офф: прогноз на матч Швейцарія – Туреччина на Євро-2020

Збірна Італії гарантувала собі вихід в 1/8 фіналу завдяки перемогам над Туреччиною та Швейцарією. Для "скуадри адзурри" залишилося тільки дізнатися, з якої позиції вона вийде до плей-офф.

Уельс практично гарантував собі 1/8 фіналу після нічиєї зі швейцарцями та перемоги над турками. Якщо валлійці наберуть бодай одне очко з італійцями, то стовідсотково зіграють в 1/8 фіналу.

Італія, яка досі не пропустила жодного голу на Євро-2020, є фаворитом гри. Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,52. Якщо Уельс здобуде сенсаційну перемогу – коефіцієнт 8,40. Нічия у грі оцінена коефіцієнтом 4.

Швейцарія – Туреччина

Поєдинок між швейцарцями та турками покаже "Футбол 2". Матч у Баку також розпочнеться о 19:00.

Швейцарія набрала тільки одне очко в грі з Уельсом. Натомість Туреччина зазнала двох поразок (3:0 – Італії, 2:0 – Уельсу). Якщо турки програють третю гру й не заб'ють жодного голу, то повторять антирекорд України 2016 року.

Тоді українці програли три матчі на Євро і не забили жодного голу.

І Швейцарія, і Туреччина мають математичні шанси вийти у плей-офф. Якщо швейцарцям достатньо просто перемогти, то туркам важливо забивати багато голів.

Букмекери вважають Швейцарію фаворитом гри. Їх перемогу оцінюють коефіцієнтом 1,73. На звитягу турків коефіцієнт 5,10 та 3,90 – на нічию.