Суспильное эксклюзивно будет транслировать чемпионат мира по легкой атлетике в США
Источник:Суспільне
Уже в июле состоится чемпионат мира по легкой атлетике в городе Юджин в Соединенных Штатах Америки. Соревнования продлятся с 15 по 24 июля.
Где смотреть ЧМ по легкой атлетике
Трансляция пройдет на региональных телеканалах Суспильного и сайте Суспильне Спорт. Об этом рассказал шеф-редактор новостей спорта на Общественном, спортивный журналист и комментатор Алексей Мандзий.
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Общественное является эксклюзивным транслятором чемпионатов мира по легкой атлетике — покажем вживую чемпионат мира среди взрослых (15 – 24 июля), а также юниорский чемпионат мира (1 – 6 августа). И там, и там будут выступать украинцы и будут бороться за медали,
– сказал Алексей.
Он добавил, что Общественное будет транслировать чемпионат Европы по футболу среди женщин (все матчи плей-офф) и молодежного чемпионата мира среди женщин (плей-офф стадия в конце августа).
Расписание трансляций:
- 15 – 24 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике;
- 20 – 31 июля. Чемпионат Европы по футболу среди женщин (все матчи плей-офф);
- 1 – 6 августа. Чемпионат мира по легкой атлетике среди юниоров;
- 25 – 28 августа. Молодежный чемпионат мира по футболу среди женщин (полуфинальные и финальные матчи).