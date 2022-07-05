Сатен осталась вне ЧМ
Федерация лёгкой атлетики Норвегии отказалась от места на чемпионате мира. Об этих махинациях спортсменка узнала через соцсети.
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Амали увидела в инстаграмме, что в США поедет другая бегунья, которая в рейтинговом списке находилась ниже ее, однако получила право выступить на чемпионате мира.
В клубе Ullensaker, который она представляет, остались недовольны таким решением федерации.
Спортивный директор федерации Эрленд Слоквик объяснил, что ориентиром был дедлайн во избежание несправедливого отношения к другим спортсменкам.
"Это было общее решение. Когда мы устанавливали временные рамки и дедлайн, то подумали, что было бы неправильно привлекать новых атлеток. Хотели придерживаться дедлайна, зная, что иначе были бы элементы случайности и несправедливости.
Я говорил с ее тренером. Он был в Соединенных Штатах и остался там на весь день. Прошло время, прежде чем я поговорил с ней об этом, но перед тем мы связались с ее тренерами, прежде чем решили, что она не получит приглашение", – сказал Слоквик.
Что известно о спортсменке
- 24-летняя норвежка специализируется на беге на средние дистанции (1500, 3000 и 5000 метров).
- В 2022 году Сатен четырежды поднималась на подиум на международных турнирах. Ее лучший результат сезона в беге на 1500 метров составляет 4:09.80 минуты (норматив – 4:04.20 минут), 5000 метров – за 16:02.16 минут (15:10.00 минут).