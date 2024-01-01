Оберхоф-2024: где и когда смотреть второй этап Кубка мира по биатлону
1 января 2024, 17:31Читати новину українською
В четверг, 4 января, в немецком Оберхофе начнется четвертый этап Кубка мира по биатлону. Посмотреть гонки можно будет на диджитал-платформе Суспильне Спорт.
С 4 по 7 января 2024 года в немецком Оберхофе состоится второй этап сезона 2023/24 Кубка мира по биатлону. Предлагаем ознакомиться с календарем соревнований.
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В рамках четвертого этапа пройдут спринты, гонки преследования и эстафеты у мужчин и женщин. Всего можно будет насладиться шестью гонками.
Расписание этапа в Оберхофе
- 04.01 (13:30) | Мужской спринт (10 км)
- 05.01 (15:25) | Женский спринт (7,5 км)
- 06.01 (13:25) | Мужская гонка преследования (12,5 км)
- 06.01 (15:40) | Женская гонка преследования (10 км)
- 07.01 (12:30) | Мужская эстафета (4 по 7.5 км)
- 07.01 (15:25) | Женская эстафета (4 по 6 км)