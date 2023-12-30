22-летняя чешская биатлонистка Тереза Яндова объявила о завершении карьеры биатлонистки. Такое решение перспективная спортсменка приняла из-за проблем со здоровьем.
Читайте также: Требуется операция: топовая украинская биатлонистка рискует досрочно завершить сезон
Тереза Яндова объявила о завершении карьеры
В августе 2022 года Яндовой диагностировали диабет первого типа. С этого времени Тереза соревновалась, регулярно принимая инсулин.
"Решила завершить свою прекрасную биатлонную карьеру. Главная причина – мое здоровье. Во время подготовки прошлым летом я почувствовала, что что-то не так.
С каждой тренировкой результативность падала, поэтому о гонках больше говорить не приходится. Диабет перестал позволять мне заниматься спортом на топ-уровне. Думаю, что это верное решение. В последнее время биатлон меня не радовал, а только ухудшал состояние здоровья", – сказала Яндова.
В текущем сезоне Тереза Яндова провела два старта на уровне Кубка IBU. Она показала 78-й и 72-й результаты в индивидуальной гонке и спринте на этапе в финском Контиолахти.