Не в родном городе: где будет базироваться Динамо в Украине из-за выступлений в Лиге конференций
Источник:Sport.ua
Киевское Динамо раздумывает, как логистически команде будет комфортно проводить матчи УПЛ с домашними поединками в еврокубках. Вероятно, киевляне будут базироваться не в столице Украины.
Первую часть сезона-2023/2024 "бело-синие" могут проводить свои домашние матчи в Одессе, а базироваться на тренировочной базе местного Черноморца.
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Новые варианты от киевлян
В то же время со страной, где Динамо будет проводить свои домашние поединки в еврокубках, еще определяется. Киевляне рассматривают сразу два государства – Молдову и Румынию. Приоритет столичного клуба – Кишинев, но все зависит от того, пробьются ли местные команды в еврокубки.
Команда Мирчи Луческу сыграет в следующем сезоне в Лиге конференций.
Напомним, что в прошлом сезоне киевский клуб проводил свои домашние матчи на евроарене в соседней Польше. Динамо не смогло обыграть португальскую Бенфику в раунде плей-офф, поэтому клуб продолжил свои выступления в групповом раунде Лиги Европы. Однако там киевляне заняли последнее 4 место группы, набрав всего 1 балл, хотя группа не была сверхсложной (АЭК Ларнака, Ренна и Фенербахче).
- Динамо уже вышло из отпуска и после 3 июля отправится на заграничный сбор в Австрию. "Бело-синие" уже провели свой самый большой и легендарный трансфер в истории. В команду вернулся Андрей Ярмоленко. Николай Шапаренко рассказал, вернет ли Андрею его 10-й номер.
- Уже 5 июля состоится первый контрольный спарринг Динамо. В соперниках будет бухарестское Динамо, которым раньше руководил Луческу.
- Также подопечные Мирчи Луческу сыграют против Вольфсберга (8 июля), Янг Бойз (12 июля) и Арисом (16 июля).