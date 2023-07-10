"Газпром" готов вливать солидные деньги в хорватский коллектив. Российская компания может предоставить Хайдуку 30 миллионов евро для оформления трех топовых трансферов, среди которых может появиться 34-летний полузащитник сборной Хорватии и Тоттенхэма Иван Перишич.

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Еще одна "жертва" кровавых денег

Компания страны-агрессора может убедить Хайдука за счет щедрых финансовых предложений. Также "Газпром" хочет сделать из сплитского клуба самую лучшую команду Хорватии. Хотя этот клуб и так является одним из самых титулованных в стране.

Хайдук может пойти по стопам турецких клубов Фенербахче и Бешикташа, которые не видят в сотрудничестве с российским спонсором ничего криминального и дурного.

В прошлом сезоне-2022/2023 Хайдук стал вицечемпионом Хорватии, уступив лишь чемпиону загребскому Динамо. Разница составила 10 баллов в пользу победителя чемпионата. Последний раз Хайдук был чемпионом страны в сезоне-2004/2005.

Уже 15 июля Хайдук сыграет против Динамо Загреб в финале Суперкубка страны.

Интересно, что в свое время за этот хорватский клуб выступал украинский нападающий Артём Милевский. Это было уже в сезоне-2015/2016. Бывший форвард провел в футболке Хайдука 27 матчей, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами. Также заработал 9 желтых карточек.